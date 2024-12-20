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20:41, 20 декабря 2024Силовые структуры

В банке Москвы мужчина взорвал неизвестный предмет

В Москве задержан мужчина, который взорвал в отделении банка неизвестный предмет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержан мужчина, который пришел в отделение одного из банков и взорвал неизвестный предмет. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в банке, расположенном на бульваре Яна Райниса около восьми часов вечера.

По информации очевидцев, злоумышленник зашел в отделение банка и взорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами. Его задержали сотрудники службы безопасности банка. Отмечается, что в посетителей в банке уже не было и внутри находились только сотрудники. Они успели эвакуироваться. Сейчас все помещение сильно задымлено.

На место выехали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге обманутая аферистами на один миллион рублей пенсионерка пришла в банк и зажгла там фейерверк.

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