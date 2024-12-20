В банке Москвы мужчина взорвал неизвестный предмет

В Москве задержан мужчина, который взорвал в отделении банка неизвестный предмет

В Москве задержан мужчина, который пришел в отделение одного из банков и взорвал неизвестный предмет. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в банке, расположенном на бульваре Яна Райниса около восьми часов вечера.

По информации очевидцев, злоумышленник зашел в отделение банка и взорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами. Его задержали сотрудники службы безопасности банка. Отмечается, что в посетителей в банке уже не было и внутри находились только сотрудники. Они успели эвакуироваться. Сейчас все помещение сильно задымлено.

На место выехали оперативные службы.

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