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16:21, 20 декабря 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка решила отомстить обокравшим ее аферистам и зажгла в банке фейерверк

Обманутая на ₽1 млн аферистами пенсионерка запустила салют в банке Петербурга
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: InfinitumProdux / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге обманутая аферистами на один миллион рублей пенсионерка пришла в банк и зажгла там фейерверк. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

ЧП произошло в отделении одного из банков, расположенных на севере города. Пришедшая туда фигурантка запустила салют, чтобы отомстить обманувшим ее мошенникам. В результате прогремело около 35 залпов. Прибывшим на место происшествия оперативникам она рассказала, что действовала по полученной инструкции.

По информации «Mash на Мойке», неделю назад ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками «Госуслуг». Звонившие сообщили, что ее личные данные были взломаны. После этого женщине позвонили под видом силовиков и убедили ее переложить все имеющиеся у нее деньги на некий, якобы безопасный счет. Пострадавшая несколько раз снимала и переводила свои сбережения. В результате мошенники получили от нее 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, недавно ей снова позвонили злоумышленники. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что ее деньги были похищены, а обманувших ее необходимо наказать. Они убедили потерпевшую купить фейерверк и прийти в офис банка и запустить его.

Ранее мошенники убедили пенсионерку из Москвы, что деньги с ее счетов уходят на нужды Вооруженных сил Украины, и лишили ее 146 миллионов рублей.

13 декабря в онлайн-кинотеатре Okko также вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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