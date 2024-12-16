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10:18, 16 декабря 2024Силовые структуры

Пенсионерка из Москвы испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 миллионов

Пожилая москвичка испугалась перевода денег ВСУ и отдала аферистам 146 миллионов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники убедили пенсионерку из Москвы, что деньги с ее счетов уходят на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), и лишили ее 146 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первый раз аферисты позвонили пожилой москвичке 2 декабря и представились сотрудниками ФСБ. Звонивший убедил женщину, что кто-то пытается перевести все имеющиеся у нее на счетах средства на финансирование ВСУ, и пригрозил уголовным делом. Когда потерпевшая согласилась сотрудничать со «следствием», мошенники попросили ее снять все деньги со вкладов и счетов, а затем передать их «сотрудникам ФСБ и Центробанка».

Передача наличных происходила во дворе дома 83-летней пенсионерки по кодовому слову «Зима». После очередной встречи женщина уехала на дачу в Московскую область и только там поняла, что стала жертвой мошенников.

Она обратилась в полицию.

Ранее студентка из Москвы испугалась возбуждения уголовного дела и передала мошенникам 50 миллионов рублей. Распознать злоумышленников смогла ее бабушка.

Вот это да!
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