В России пенсионерка смогла спасти внучку от похитивших у нее миллионы аферистов

В Москве студентка испугалась уголовного дела и отдала мошенникам 50 млн рублей

Студентка из Москвы испугалась возбуждения уголовного дела и передала мошенникам 50 миллионов рублей. Распознать злоумышленников смогла ее бабушка, об этом сообщает Baza.

По данным издания, первый раз аферисты связались с 20-летней девушкой 25 ноября, представились сотрудниками МТС и попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Потерпевшая сообщила звонившим код, и ее аккаунт на «Госуслугах» оказался взломан. По пути в МФЦ ей позвонили снова — сначала мошенники представились работниками «Госуслуг», а затем «Росфинмониторинга» и ФСБ. Звонившие сказали девушке, что в отношении нее собираются возбудить уголовное дело о пособничестве терроризму, и убедили сотрудничать с ними, чтобы этого избежать.

Сначала по их заданию студентка сняла все имеющиеся средства со своего вклада, купила новый телефон и перевела деньги на якобы безопасный счет. Затем мошенники убедили девушку вынести из дома все наличные и ценные вещи, чтобы передать их на проверку «сотруднику ФСБ». Среди ценностей оказались три килограммовых слитка золота, 100 тысяч евро и золотые часы Cartier.

На следующий день аферисты вновь позвонили девушке и убедили ее снять десять миллионов рублей со вклада бабушки под предлогом их спасения. Она сделала все, как ее просили, но банк заблокировал перевод. Позже студентка услышала, как бабушка ругается с мошенниками, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.

Ранее в Москве пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей.