Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:16, 2 декабря 2024Силовые структуры

В России пенсионерка смогла спасти внучку от похитивших у нее миллионы аферистов

В Москве студентка испугалась уголовного дела и отдала мошенникам 50 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Студентка из Москвы испугалась возбуждения уголовного дела и передала мошенникам 50 миллионов рублей. Распознать злоумышленников смогла ее бабушка, об этом сообщает Baza.

По данным издания, первый раз аферисты связались с 20-летней девушкой 25 ноября, представились сотрудниками МТС и попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Потерпевшая сообщила звонившим код, и ее аккаунт на «Госуслугах» оказался взломан. По пути в МФЦ ей позвонили снова — сначала мошенники представились работниками «Госуслуг», а затем «Росфинмониторинга» и ФСБ. Звонившие сказали девушке, что в отношении нее собираются возбудить уголовное дело о пособничестве терроризму, и убедили сотрудничать с ними, чтобы этого избежать.

Сначала по их заданию студентка сняла все имеющиеся средства со своего вклада, купила новый телефон и перевела деньги на якобы безопасный счет. Затем мошенники убедили девушку вынести из дома все наличные и ценные вещи, чтобы передать их на проверку «сотруднику ФСБ». Среди ценностей оказались три килограммовых слитка золота, 100 тысяч евро и золотые часы Cartier.

На следующий день аферисты вновь позвонили девушке и убедили ее снять десять миллионов рублей со вклада бабушки под предлогом их спасения. Она сделала все, как ее просили, но банк заблокировал перевод. Позже студентка услышала, как бабушка ругается с мошенниками, поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей.

Ранее в Москве пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц впервые за время СВО приехал в Киев. Канцлер привез с собой таинственный чемодан

      В Европе не увидели влияния санкций против Газпромбанка на расчеты за российский газ

      Кабанчики вышли на прогулку и попозировали на камеру в российском регионе

      Осеннее наступление российских войск в Донбассе визуализировали

      Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР

      Вован и Лексус назвали самого глупого героя пранков

      Москвичей предупредили о ранней зиме

      Российские автопроизводители нарастили продажи

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности вернуть территории

      Мединский раскрыл новые подробности о прерванных переговорах с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше