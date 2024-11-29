Российская пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей

В Москве пенсионерка в течение года передала мошенникам почти 90 млн рублей

В Москве пенсионерка передала мошенникам почти 90 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, в ноябре 2023 года с 86-летней москвичкой связался мошенник, который представился следователем. Он сообщил пенсионерке, что ее сбережения могут быть похищены. Чтобы этого избежать, необходимо все деньги снять и перевести на «безопасные» счета.

В течение года с ней связывались и другие мошенники, по указанию которых она снимала со своих счетов и отдавала им суммы от 300 тысяч до 23 миллионов рублей. Когда она отдала все сбережения, продала акции и квартиры, ей стало понятно, что ее обманули.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали курьеров, подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки.