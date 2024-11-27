В Москве задержали подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки курьеров

В Москве задержали подозреваемых в хищении 3,5 млн рублей у пенсионерки

В Москве полицейские задержали двоих подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у 79-летней москвички курьеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Одного фигуранта задержали на Арбате, второго — на улице Сретенка. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). На допросе они рассказали, что нашли объявление о подработке в одном из мессенджеров. Они откликнулись на него и под видом курьеров забирали деньги у пожилых граждан, перечисляя их на счет анонимного куратора. Сейчас оба подозреваемых находятся под домашним арестом.

По данным МВД, неизвестный позвонил пенсионерке и представился руководящим сотрудником профильного министерства. Он предупредил о том, что ей будут звонить работники спецслужб с некоторыми инструкциями, которые надо будет выполнить для того, чтобы предотвратить незаконное списание денег с ее счетов. По указанию мошенников женщина обналичила вклады и встретилась с курьером у своего дома, расположенного на Смоленской набережной. Она передала ему деньги. Через некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Злоумышленники обманули ее на 3,5 миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранители проводят дальнейшее расследование с целью выявления всех эпизодов противоправной деятельности, а также задержания соучастников и организаторов.

Ранее сообщалось, что мошенники убедили 64-летнюю пенсионерку из Сургута продать имеющиеся у нее акции и обманули женщину на почти 50 миллионов рублей.