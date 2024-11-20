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18:27, 20 ноября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка продала акции и лишилась 50 миллионов рублей из-за мошенников

Мошенники убедили пенсионерку из ХМАО продать акции и обманули на 50 миллионов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мошенники убедили 64-летнюю пенсионерку из Сургута продать имеющиеся у нее акции и обманули женщину на почти 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) – Югре.

По данным ведомства, потерпевшая обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что на протяжении 16 дней общалась с мошенниками, которые представлялись страховщиками, работниками банков и представителями сайта «Госуслуги». Звонившие убедили женщину обналичить свои вклады и продать ценные бумаги, после чего перевести все имеющиеся денежные средства на якобы безопасный счет.

В течение 11 дней пенсионерка совершала до десяти транзакций на общую сумму свыше 49 миллионов рублей. При этом банковская система неоднократно блокировала переводы, а сотрудники кредитного учреждения предупреждали, что женщина общается с мошенниками, но она им не поверила. Когда деньги закончились, потерпевшая обратилась в полицию.

Сейчас в отношении аферистов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Их ищут.

Ранее в Калининграде мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга украли у 55-летнего кроссвордиста более 500 тысяч рублей.

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