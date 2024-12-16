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18:04, 16 декабря 2024Силовые структуры

Мошенник раскрыл детали обмана российской пенсионерки на 165 миллионов рублей

Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, похищенных у пенсионерки из Москвы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Пенсионерка из Москвы испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 миллионов

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Мошенник получил семь процентов от похищенных у московской пенсионерки 165 миллионов рублей. Об этом сообщила Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, мужчина сам позвонил журналистам и назвал себя ответственным за мошенничество на 146 миллионов рублей. Кроме того, он сообщил неопубликованные детали преступления. По его словам, обманутая отдала не 146, а 165 миллионов рублей, а общий вес денег составил 27 килограммов. Он отметил, что женщина передавала курьерам деньги в сумках, и это происходило в разные дни. Затем наличные деньги переправляли через криптообменник, рассказал мужчина.

По информации Bazы, аферист сообщил, что ему 19 лет. По его словам, последние три года он работает в кол-центре в Днепре. Он отметил, что за это время он заработал полмиллиона долларов, купил две квартиры и три люксовых авто (BMW M3, Mersedes C43 AMG и Land Cruiser). Также он сообщил, что у каждого мошенника есть свой процент от общей суммы, который они получают. Так, после обмана пожилой москвички, он получит семь процентов, приезжавшие к ней курьеры — восемь процентов на всех, а оставшиеся деньги будут разделены между другими сотрудниками, а также будут отправлены на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, аферисты платят местным силовикам за покровительство. Он рассказал, что сам не занимается поиском потенциальных жертв, а получает данные от кураторов, также он ведет таблицу, в которой он отмечает процент успешных звонков.

Ранее сообщалось, что мошенники убедили пенсионерку из Москвы, что деньги с ее счетов уходят на нужды ВСУ, и лишили ее 146 миллионов рублей.

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