На Украине раскрыли план Маска в отношении Зеленского

Дубинский: Маск посылает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск работает над тем, чтобы лишить президента Украины Владимира Зеленского союзников, желающих помочь Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, бизнесмен посылает украинскому лидеру четкие сигналы, демонстрируя на примере Германии, что будущая американская администрация не станет работать с идеологическими оппонентами. Политик считает, что в сложившейся ситуации есть лишь два возможных сценария: либо руководство Украины изменит курс, либо произойдет «изменение» самого Зеленского.

Ранее Маск возмутился объемами финансовой помощи, которую США оказывают Украине. Он назвал безумием количество выделенных на помощь Киеву средств.