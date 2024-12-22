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01:16, 22 декабря 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли план Маска в отношении Зеленского

Дубинский: Маск посылает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск работает над тем, чтобы лишить президента Украины Владимира Зеленского союзников, желающих помочь Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, бизнесмен посылает украинскому лидеру четкие сигналы, демонстрируя на примере Германии, что будущая американская администрация не станет работать с идеологическими оппонентами. Политик считает, что в сложившейся ситуации есть лишь два возможных сценария: либо руководство Украины изменит курс, либо произойдет «изменение» самого Зеленского.

Ранее Маск возмутился объемами финансовой помощи, которую США оказывают Украине. Он назвал безумием количество выделенных на помощь Киеву средств.

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