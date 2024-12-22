Над российским регионом сбили пять беспилотников

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили пять украинских БПЛА

Над территорией Брянской области уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее стало известно о массированной атаке беспилотников на Орловскую область. После этого начался пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что налет дронов еще продолжается.