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21:53, 22 декабря 2024Мир

Назван лидер рейтинга популярности среди кандидатов в канцлеры ФРГ

Bild: лидер АдГ возглавила рейтинг популярности среди кандидатов в канцлеры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алис Вайдель

Алис Вайдель. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заняла первое место в рейтинге популярности среди претендентов на пост канцлера ФРГ. Об этом пишет Bild со ссылкой на исследование, проведенное социологическим центром INSA.

Отмечается, что чиновницу поддержали бы 24 процента участников опроса, если бы канцлер избирался на основе прямых выборов. Кроме того, уточняется, что ее рейтинг вырос на три процентных пункта с предыдущего исследования.

Между тем, Фридриха Мерца (кандидат от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, ХДС/ХСС) поддержали 20 процентов опрошенных — это на один процентный пункт ниже прошлого опроса. За действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца проголосовали 15 процентов участников (на один процентный пункт меньше по сравнению с прошлым исследованием).

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что только правая партия АдГ может спасти ФРГ. Параллельно с этим кандидат в канцлеры Германии от правой партии Алиса Вайдель уже высказалась о заявлении предпринимателя, подчеркнув, что он совершенно прав.

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