Путин заявил о необходимости наращивать авиасообщение между регионами

Путин: необходимо активнее наращивать авиасообщение между регионами

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее наращивать авиасообщение между регионами. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Российский лидер отметил, что за шесть лет планируется модернизировать не менее 75 авиагаваней. Отмечается, что на эти цели направят 250 миллиардов рублей.

Ранее Путин потребовал от отечественных авиакомпаний давать многодетным семьям положенную 50-процентную скидку на билеты. По словам российского лидера, многие перевозчики создают собственные внутренние льготные билеты, называя их нестандартными.