Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 22 по 25 декабря

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 22 по 25 декабря в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря на полуострове ожидаются сильные дожди, 23 декабря — в горах дожди с мокрым снегом. Также там возможно усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.