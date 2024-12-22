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13:17, 22 декабря 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 22 по 25 декабря
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 22 по 25 декабря в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее штормовое предупреждение объявили в Крыму. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря на полуострове ожидаются сильные дожди, 23 декабря — в горах дожди с мокрым снегом. Также там возможно усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду.

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