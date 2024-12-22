Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок

Магдебургский террорист объяснил атаку плохим отношением к саудовцам

Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии в Германии. Об этом заявил старший прокурор Хорст Хопенс, пишет Spiegel.

«Он прокомментировал мотив преступления», — подчеркнул Хопенс. По словам старшего прокурора, «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии» могло стать мотивом для совершения теракта.

20 декабря машина на большой скорости врезалась в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Также стало известно, что жертвами трагедии стали четыре человека.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал мнение, что теракт в немецком Магдебурге является следствием миграционного кризиса в западной Европе. По словам политика, Будапешт по-прежнему не должен позволить «превратить Венгрию в мир, в котором может произойти такое».