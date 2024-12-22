Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:39, 22 декабря 2024Россия

Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

Спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 дал первые комментарии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anton Golubev / Reuters

Спасенный экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 дал первые комментарии по поводу крушения. Об этом сообщают «Известия».

По их словам, в момент приземления приборы самолета отказали, при этом они не видели, куда приземлялись в связи с сильным туманом. В момент приземления самолет перевернулся по инерции. После крушения им удалось включить аварийный маяк, который отработал два дня.

«Повезло, что упали в снег. У нас сегодня второй день рождения. Спасибо вертолетчикам. Еды маленько было, раз в день кушали, как согреться — придумали», — рассказали три члена экипажа.

Ранее в сети появилось фото с места крушения самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. На снимке видно, как перевернувшийся самолет лежит на снегу. До горизонта не видно ни одного дерева или строения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Камчатке нашли пропавший Ан-2

      В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

      Россиянам рассказали о важности экономии электричества

      В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

      В Испании открылись кинотеатры для нудистов

      В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

      По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

      Западное финансирование Украины за три года достигло более 230 миллиардов долларов

      Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

      В Москве задержали студента-вербовщика террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше