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20:07, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

Участницу «Пацанок» посадили в тюрьму за фасовку наркотиков

Участница «Пацанок» Диана Янголенко получила 6 лет тюрьмы за фасовку наркотиков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: @saintamongthelepers

Участницу шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Диану Янголенко посадили в тюрьму за фасовку наркотиков. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

Девушка, принимавшая участие в седьмом сезоне телепроекта, после вылета из школы леди связалась с наркоторговцами и стала фасовать запрещенные вещества. После того как она успела расфасовать первую партию и готовилась стать закладчицей наркотиков, ее задержали. В суде Янголенко признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, 22-летняя россиянка получила шесть лет тюрьмы. При этом в сообщении уточняется, что соучастников экс-пацанки не задержали.

Участница девятого сезона Владлина Алчаева, известная как Алча, рассказала, что из-за употребления наркотиков у нее покрошились зубы.

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