В Испании открылись кинотеатры для нудистов

El nacional: в нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов

В Испании открыли кинотеатры для нудистов. Об этом сообщает El nacional.

Кинотеатры, где посетители могут смотреть фильмы без одежды, открылись в трех городах страны — Барселоне, Мадриде и Валенсии. При этом, по данным издания, для желающих посетить подобное заведение есть несколько правил. Первое — в кинотеатр необходимо прийти одетым, а раздеться можно уже в зале. Второе — все зрители должны подложить под ягодицы полотенце.

Ранее пожилой мужчина рассказал о впечатлениях от голого круиза с двумя тысячами незнакомцев. Он назвал путешествие «потрясающим».