Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 22 декабря 2024Мир

В Испании открылись кинотеатры для нудистов

El nacional: в нескольких городах Испании открылись кинотеатры для нудистов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julien Andrieux / Unsplash

В Испании открыли кинотеатры для нудистов. Об этом сообщает El nacional.

Кинотеатры, где посетители могут смотреть фильмы без одежды, открылись в трех городах страны — Барселоне, Мадриде и Валенсии. При этом, по данным издания, для желающих посетить подобное заведение есть несколько правил. Первое — в кинотеатр необходимо прийти одетым, а раздеться можно уже в зале. Второе — все зрители должны подложить под ягодицы полотенце.

Ранее пожилой мужчина рассказал о впечатлениях от голого круиза с двумя тысячами незнакомцев. Он назвал путешествие «потрясающим».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Камчатке нашли пропавший Ан-2

      В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

      Россиянам рассказали о важности экономии электричества

      В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

      В Испании открылись кинотеатры для нудистов

      В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

      По факту крушения Ан-2 на Камчатке возбудили уголовное дело

      Западное финансирование Украины за три года достигло более 230 миллиардов долларов

      Спасенный экипаж Ан-2 поделился подробностями крушения

      В Москве задержали студента-вербовщика террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше