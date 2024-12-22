«Гуляй отсюдова». 70-летняя россиянка ругается со зрителями и танцует под странные песни. Почему у нее миллионы фанатов?

Осенью 2020 года в соцсети TikTok, которую долгое время было принято считать платформой для детей и подростков, стали набирать популярность видео одинокой пенсионерки из Новосибирска Нины Власовой. 66-летняя женщина в домашней обстановке садилась на шпагат, танцевала, примеряла различные маски TikTok и демонстрировала свое кулинарное мастерство. Вопреки ожиданиям, интерес зрителей к такому бесхитростному контенту не ослабевал, и за четыре года из обычной пенсионерки Власова превратилась в полноценную звезду TikTok с миллионами подписчиков, мемами в свою честь и армией хейтеров, которым она всегда готова дать отпор. Почему одни пользователи сети называют Нину Александровну легендой платформы, а другие при виде ее роликов крутят пальцем у виска — разбиралась «Лента.ру».

«Как попасть к вам в банду?»

Как правило, Нина Александровна снимает на видео свои повседневные занятия. Она показывает подписчикам, как готовит еду (особенно пенсионерка уважает жареных карасей, супы и капусту), играет со своими кошками, ходит в магазины или на прогулку. Все это сопровождается незамысловатыми монологами.

Здравствуйте, подписчики, сижу отдыхаю. Вынесла мусор. На улице тишина, ветерка нету, тепло. Вечер уже. Почищено уже, дорогие чистые Нина Власова TikTok-блогерша

Нина Власова часто примеряет маски в TikTok Кадр: @nina.tiktok631 / TikTok

В некоторых роликах Нина Александровна занимается на фитболе или танцует. Коронный номер сибирячки — продольный шпагат, на который она, судя по ее видео, может сесть без подготовки.

А один из самых популярных жанров на страницах Власовой — ее посиделки с подругами и соседками за чаем с пирожками и другими угощениями. Как правило, такие встречи проходят у подъезда, но иногда пожилые женщины меняют локацию. «Здравствуйте, мои подписчики, вот мы в лесу с Тимофеевной. С края леса, короче говоря. Вот она у меня сидит, и я вот она сижу», — рассказала Нина Александровна в одном из таких роликов, показывая, как они с приятельницей пьют чай с ватрушками на природе. «Не хочет сниматься в TikTok никто, одна у меня Тимофеевна всегда соглашается», — посетовала пенсионерка.

«Если у вас не будет таких посиделок, то не зовите меня», «Как попасть к вам банду?», «На этом аккаунте держится весь TikTok», — шутили пользователи в комментариях. Видео набрало больше 22 миллионов просмотров

Пенсионерка с отчеством Тимофеевна одно время постоянно появлялась на видео Нины Александровны: они не только устраивали совместные пикники, но и ходили друг к другу в гости. В итоге приятельница блогерши стала своего рода отдельным мемом. «Тимофеевна — легенда», «Тимофеевна за любой кипиш», «С Тимофеевной хоть на край света», — шутили пользователи TikTok и отмечали, что эта пенсионерка знает толк в том, как расслабиться. Впрочем, отношения приятельниц не всегда были радужными: в одном из популярных роликов Тимофеевна все же выразила недовольство тем, что подруга-блогерша снимает ее на видео.

Тимофеевна, моргните, если вас держат в плену пользователь TikTok

Нина Александровна часто публикует видео посиделок с приятельницами Кадр: @vilka631 / TkTok

18 декабря Нина Александровна во время онлайн трансляции сообщила подписчикам печальную новость: Тимофеевна ушла из жизни. По ее словам, приятельница болела сахарным диабетом.

Как Нина Александровна решила стать блогером

О биографии Власовой известно не так уж много. Пенсионерка рассказывала журналистам, что всю жизнь работала в столовой на подсобном хозяйстве. В другом интервью она сообщила, что некоторое время трудилась в школе, хотя не уточнила, в какой должности.

Нина Александровна также поведала, что у нее нет детей и внуков, а с родственниками она общается нечасто. Известно, что муж у пенсионерки раньше был, однако о браке она отзывается скорее в негативном ключе. «С мужем я не жила, а существовала», — как-то раз призналась она во время трансляции.

TikTok заинтересовал пенсионерку после покупки нового смартфона. «Стала изучать гаджет и, как говорится, тыкала-тыкала и наткнулась на TikTok. Решила скачать и посмотреть, что за приложение», — рассказывала Власова

Власова публиковала новые ролики каждый день, и за три месяца на нее подписалось больше 40 тысяч пользователей. Обретя первую аудиторию, она начала проводить в TikTok прямые эфиры, во время которых общалась со зрителями. «Показала подписчикам свою квартиру, кота. Да и просто даю жизненные советы, если просят», — говорила пенсионерка о трансляциях.

ТikTok — это моя жизнь, я ожила в этом ТikTok Нина Власова TikTok-блогерша

Странный контент Нины Власовой

За четыре годы карьеры в TikTok на Власову подписалось больше двух миллионов человек. На трансляциях зрители дарят ей виртуальные подарки, которые покупают за реальные деньги. Периодически к россиянке приезжают фанаты — в основном представители молодого поколения.

Но всенародную славу Нине Александровне обеспечили не столько простые влоги о своих ежедневных заботах, сколько контент более абсурдного характера. Например, она может станцевать под посвященную TikTok частушку, надев на голову дуршлаг и взяв в руки кулинарные лопатки, а в другой раз устроить пляску под мелодию, состоящую из звуков испускания газов. Порой пенсионерка сопровождает свои ролики неприличными композициями из репертуара русского шансона, а порой — современными песнями, популярными у подростков.

Многие ролики, в которых блогерша пробует маски, выглядят сюрреалистично Кадр: @nina.tiktok631 / TikTok

Помимо того, блогершу отличает любовь к различным маскам и фильтрам в TikTok, особенно тем, которые призваны вызвать комический эффект. Результат подчас оказывается настолько сюрреалистичным, что такие ролики Нины Александровны собирают больше одного миллиона просмотров и тысячи комментариев. Одни пользователи иронизируют над подобным контентом, других он повергает в ступор.

«Я своим сказала, если начнется такое, лучше сразу усыпите меня», «Врачи, тут шансы есть?», «Безумная», «Я боюсь дожить до такого состояния», «Смирительную рубашку пора», — пишут комментаторы под роликом, в котором пенсионерка открывает рот под звуки лая и изображает, как пилит ногти расческой

Примечательно, что в своих роликах пенсионерка ловко оперирует сленгом: употребляет такие слова, как «хейтеры», «тапать» или «распаковка-чек», какие редко звучат из уст пожилых людей.

Нина Александровна против троллей

Одна из причин того, что аудитория не теряет интерес к Власовой, — это ее постоянные перепалки со зрителями. «А кто ты такой, чтобы ко мне приходил? Я никого в квартиру не пускаю. А шелупонь тем более пузатую», — как-то раз обратилась Нина Александровна к зрителю ее трансляции, который заявил, что сейчас придет к ней домой. Получив такой ответ, автор комментария заверил, что уже приходил в гости к знаменитой пенсионерке. «Дофига таких прихожан. Видали мы вас в гробу в белых тапочках», — парировала блогерша.

Многие пользователи в комментариях под ее видео и трансляциями нередко троллят пенсионерку. Зачастую ей отправляют не только безобидные шутки, но и неприличные сообщения, причем достаточно бессмысленного содержания.

«Одна писанина только: пенис-секс, пенис-секс, пенис-секс, ничего доброго нету», — жаловалась на троллей сибирячка

Нина Александровна редко оставляет комментарии троллей без реакции. Им пенсионерка может показать фигу, посоветовать «гулять отсюдова» или грубо отбрить на их же языке.

Нередко выпады Власовой в адрес троллей становятся мемами. Например, в TikTok разошелся ролик, в котором Власова ответила комментатору, заявившему, что ее лицо не влезает в экран телефона. «Купи планшет, чтобы входила моя рожа», — заявила она.

Пенсионерку часто пародируют в TikTok. К высмеиванию своего образа она относится критически: например, одного из самых активных пародистов сибирячка назвала дебилом и козлом

«И это пожилой человек»

«Вы лучшая», «Нина, вы красотка», «Вы легенда», — такие комментарии нередко оставляют Власовой в TikTok. Насколько искренни авторы таких сообщений, судить сложно, поскольку контент сибирячки стал плодотворной почвой для иронии и постиронии. Например, в TikTok можно найти шуточные «фанатские» видео о Нине Александровне, состоящие из самых ярких ее роликов, на которые наложили музыку. «Тигрица», «Какая женщина», «Не женщина, а мечта», — иронизируют пользователи TikTok в комментариях под такими видео.

Те, кто воспринимают контент Власовой всерьез, часто расходятся во мнении о необычной блогерше. Многие полагают, что пенсионерка выставляет себя на посмешище, ругают ее за резкие ответы троллям. «Ужас, и это пожилой человек», «Она что, с головой не дружит?», «Мы все со своими дуростями, но не до такой же степени», — пишут критики.

Тот случай, когда мудрость где-то заблудилась и не пришла вместе с возрастом пользовательница YouTube

Впрочем, многие пользователи TikTok удивляются, что кто-то может осуждать Власову. «Простая нормальная возрастная женщина, позитивная, живет и никого не трогает, но и себя в обиду не дает», «Очень милая и хорошая бабушка», «Восхищаюсь жизнелюбием Нины Александровны», «Не обижайте ее, она никому плохого ничего не сделала!» — заступаются за нее комментаторы.