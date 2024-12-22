Взрыв ларька с пиротехникой в российском городе попал на видео

В Ставропольском крае загорелся ларек с фейерверками

В Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На видео из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него и всю проезжую часть. На последних кадрах заметно, что дым сравнялся с крышами близлежащих домов.

По данным канала, инцидент произошел утром 22 декабря на улице Пушкина в Минеральных Водах. Остановить детонацию и возгорание удалось лишь через 50 минут, были задействованы десять сотрудников МЧС и три пожарные машины. Причины пожара неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае пожарные спасли из огня 31 свинью.