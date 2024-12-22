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11:37, 22 декабря 2024Россия

Взрыв ларька с пиротехникой в российском городе попал на видео

В Ставропольском крае загорелся ларек с фейерверками
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ставропольском крае загорелся ларек с пиротехникой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На видео из ларька во все стороны разлетаются фейерверки, одновременно с этим поднимается плотный слой дыма и окутывает сам ларек, машины возле него и всю проезжую часть. На последних кадрах заметно, что дым сравнялся с крышами близлежащих домов.

По данным канала, инцидент произошел утром 22 декабря на улице Пушкина в Минеральных Водах. Остановить детонацию и возгорание удалось лишь через 50 минут, были задействованы десять сотрудников МЧС и три пожарные машины. Причины пожара неизвестны. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае пожарные спасли из огня 31 свинью.

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