23-летняя дочь популярной телеведущей показала фигуру в бикини

23-летняя дочь телеведущей Терезы Джудиче Джиа показала фигуру в бикини

Дочь популярной американской телеведущей и писательницы Терезы Джудиче Джиа показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя наследница поделилась серией снимков с отдыха на Багамах. На размещенных кадрах девушка предстала в бикини голубого цвета, состоящем из бюстгальтера-бандо и плавок с высокой посадкой и завязками на талии. Кроме того, она позировала перед камерой в солнцезащитных очках люксового бренда Gucci и с распущенными волосами.

«Нужно было немного витамина D в моей жизни», — подписала знаменитость пост, который набрал 11,3 тысячи лайков.

В августе Тереза Джудиче поделилась снимками с отпуска в турецком Бодруме. Тогда телезвезда продемонстрировала стройную фигуру в ярко-розовом бикини и облегающих брюках с анималистичным принтом.