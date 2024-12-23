Иностранца осудили за изнасилование несовершеннолетней россиянки

Суд в Кызыле дал иностранцу 9 лет за изнасилование несовершеннолетней

Суд в Кызыле приговорил к девяти годам колонии строгого режима 22-летнего иностранца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тувы.

По версии следствия, все произошло в августе. Осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей в Кызыле.

Суд признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как сообщало правительство Тувы, в декабре мигранты подверглись групповым нападениям из-за фейковых сообщений о заражении местной девушки ВИЧ-инфекцией от иностранца. В результате пострадали несколько человек, работающих на торговой базе.