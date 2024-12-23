Китай возмутился из-за расследования США по поводу полупроводников

Минкоммерции КНР: США рискуют обрушить глобальные производственные цепочки

Расследование, начатое властями США в отношении китайских полупроводников, носит явно односторонний и протекционистский характер. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Пекин возмутился такими шагами Вашингтона и решительно выступает против них. Действия США министерство объяснило попытками давления на Китай из политических соображений и предупредило, что итогом такой политики может стать нарушение глобальных производственных цепочек и цепочек поставок в полупроводниковой отрасли. Как следствие, урон будет нанесен американским компаниям и потребителям.

Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена объявила о начале расследования в отношении так называемых старых китайских полупроводников, которое может дать Вашингтону основания для введения дополнительных пошлин на китайский импорт. Речь идет о комплектующих, используемых в автомобилях, стиральных машинах, телекоммуникационном оборудовании и многом другом. Торговый представитель США Кэтрин Тай заверила, что расследование нацелено на защиту американских производителей.