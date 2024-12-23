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10:20, 23 декабря 2024Силовые структуры

Наемника из Литвы осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР пройдет суд над наемником из Литвы за участие в боевых действиях
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Иностранец заочно обвиняется по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Его дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Мужчина объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2022 года мужчина приехал из Польши в Украину. Он стал принимать участие в боевых действиях в различных военизированных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер полученного вознаграждения эквивалентен более 2,2 миллиона рублей.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область.

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