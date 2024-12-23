На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

На территории бывшего завода в Абакане произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии. Информацию подтвердил глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

«Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди», — заявил Коновалов.

По словам главы региона, спасатели и сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Кроме того, на месте ЧП работает заместитель главы Хакасии — Юрий Курлаев.

Коновалов пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления, выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он заверил, что правительство Хакасии окажет родным и близким погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

В результате взрыва два человека погибли и четверо пострадали

Как сообщалось ранее, в результате произошедшего пострадали шесть человек, двое из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Четверых пострадавших госпитализировали.

Взрыв, по предварительным данным, мог случиться при проведении сварочных работ. Также известно, что на территории располагаются несколько предприятий. Подробности и все детали происшествия устанавливаются.

Причиной инцидента мог стать взрыв емкости

Заместитель главы Хакасии Юрий Курлаев записал с места ЧП видеообращение, в котором рассказал, что причиной взрыва в бывших цехах опытно-механического завода, по предварительной версии, мог стать взрыв емкости. Он рассказал, что выехал на место происшествия по поручению главы республики.

«Произошел взрыв емкости при опрессовке. Погибли два человека. Четыре человека ранены и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас идут следственные действия, выясняют, чей данный цех, кому принадлежит. В целом ситуация находится под контролем. Пожара нет, каких-то последствий, чрезвычайных ситуаций тоже нет», — передал Курлаев с места ЧП.