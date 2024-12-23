Паре за 70 лет подсказали способ впервые устроить секс втроем

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилой супружеской паре, решившей разнообразить свою жизнь сексом втроем. Ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужа — автора письма — жена предложила ему пригласить в постель соседа, хорошего друга семьи. «Я намекнул ему об этом и знаю, что он заинтересован. Но как нам сделать это приглашение официальным?» — попросил мужчина совета.

Юзвяк отметил, что 70-летние супруги уже на правильном пути, ведь сосед выразил заинтересованность в контакте. «Вы мало рискуете, если сразу подойдете и спросите: "Хочешь когда-нибудь присоединиться к нам в постели?" Если такой подход кажется слишком дерзким, можете пригласить его на ужин с вашей женой и поговорить о волнующем вас опыте втроем. Или вы можете просто опираться на интерес, который, как вы знаете, существует, и пригласить его на вечеринку, думая, что произойдет, что произойдет», — считает коуч.

Эксперт также посоветовал начать говорить с потенциальным участником секса втроем об интимной сфере в более широком смысле. «Иногда не так уж и сложно перейти от абстрактного разговора о сексе к более конкретному взаимодействию с присутствующими людьми. Описываемая вами ситуация показывает, что сделка уже написана, осталось только ее подписать. Будьте дружелюбны и гостеприимны, и у вас все будет хорошо», — заключил он.

Ранее стала известна история женщины, которая застала мужа в постели со своей двоюродной сестрой. Юзвяк посоветовал ей простить измену, если она хочет сохранить отношения.