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14:48, 23 декабря 2024Силовые структуры

Расправившегося с соседями из-за громкой музыки россиянина заочно осудили

Суд заочно дал 14 лет мужчине за убийство соседей из-за громкой музыки в Анапе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Анапы Олега Хоменко, который расправился со своими соседями из-за громкой музыки пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» и «е» статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, все произошло 3 февраля 2019 года на улице Грушевой в селе Супсех города-курорта Анапы. Осужденный сделал замечание своему 60-летнему соседу и его 30-летнему сыну из-за громкой музыки, которая мешала ему. После этого родственники пришли к недовольному соседу с молотком, а тот в ответ выстрелил в них из охотничьего ружья. Потерпевшие не выжили.

В марте 2020 года коллегия присяжных заседателей признала Хоменко виновным в расправе, совершенной при превышении пределов необходимой обороны. Его приговорили к двум годам исправительных работ, однако позже это решение было отменено. Тогда же мужчина смог скрыться от органов следствия и суда — сейчас он находится в федеральном розыске.

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