Россиянин случайно выстрелил себе в висок из пистолета

В Дагестане мужчина случайно пустил себе пулю в висок

В Дагестане 29-летний местный житель случайно выстрелил себе в висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина из Дербентского района чистил травматический пистолет, но забыл разрядить его. Он случайно нажал на спусковой крючок. Раненного доставили в больницу в тяжелом состоянии, его удалось спасти. Сейчас жизни россиянина ничего не угрожает.

Отмечается, что мужчина купил пистолет для личного пользования. Документы на оружие у него есть.

Ранее стало известно, что в Липецке полицейский случайно выстрелил в знакомого.