Российская пенсионерка задержана по подозрению в поджоге здания отдела полиции

Во Владимирской области полиция задержала женщину за поджог силового отдела

Во Владимирской области полиция задержала 73-летнюю жительницу Петушков по подозрению в поджоге здания отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Евгения Горина.

По факту поджога здания ОМВД России по Петушинскому району возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения пенсионерке.

По версии следствия, вечером 21 декабря подозреваемая, предварительно купив канистру с бензином, облила горячей жидкостью входную дверь в здание и подожгла ее. После этого силовики сразу же ее задержали, а возгорание ликвидировали.

Женщина заявила, что действовала под воздействием неизвестных, с которыми долго общалась по телефону.

Предпоследние выходные 2024 года в России были омрачены активностью телефонных мошенников, которые атаковали россиян в самых разных городах страны. Аферисты обманом заставили людей, счет которых может идти на десятки, поджигать банкоматы, автомобили, железнодорожную технику и здания, а также запускать фейерверки в торговых центрах и МФЦ. Уже известно, что среди обманутых — много пожилых людей, причем некоторым из них по статье о теракте теперь может грозить до 20 лет лишения свободы. Подробности о том, что известно о масштабной атаке телефонных мошенников — в материале «Ленты.ру».