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11:50, 23 декабря 2024Силовые структуры

Российский полицейский в отставке признался в расправе над журналистом «Фонтанки»

В Петербурге полковник в отставке признался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Санкт-Петербурге полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в расправе над журналистом «Фонтанки» Максимом Максимовым в июне 2004 года. Об этом сообщает РБК.

По данным агентства, Максимов занимался темой коррупции в правоохранительных органах. Одним из фигурантов этих статей был Смирнов с его коллегами. Один из знакомых полковника пригласил журналиста поучаствовать в неких проектах. Они встретились в доме на улице Фурштатской, где Максимова уже ждала засада: Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое подельников — Меликсетов и Мещеров. Журналиста задушили и увезли тело на служебной машине.

Как рассказал полковник в отставке, они сначала ударили журналиста трубой по голове, а затем повесили на шнурке к шведской стенке. Все это случилось после того, как обвиняемый узнал, что в отношении него готовится статья о провокации в Пулковской таможне.

Сотрудники полиции проводят поиски останков в лесополосе на Белоострове.

Также Смирнов проходит по еще одному делу о расправе над директором Балтийского судомеханического завода. В июне 1998 года они под видом сотрудников милиции остановили машину директора и заложили взрывчатку под водительское сиденье. А когда машина начала движение, они ее взорвали. В рамках этого дела Смирнова задержали весной этого года.

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