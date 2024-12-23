Сотрудник российского СИЗО за деньги приводил женщин в мужские камеры

Shot: в ростовском СИЗО сотрудник за деньги приводил женщин в мужские камеры

В ростовском СИЗО-1 29-летний сотрудник за деньги водил женщин из отдельного корпуса в мужские камеры. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина приводил девушек из женского блока для осужденного за разбой и вымогательство. За это он получал около 100 тысяч рублей. Также дежурный контролировал продажу мобильных телефонов и сим-карт на территории СИЗО.

Про деятельность сотрудника российского изолятора рассказали его коллеги, находившиеся под домашним арестом.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм следственного изолятора. После случившегося комиссия ФСИН России начала служебную проверку, по итогам которой были уволены четыре сотрудника и привлечены к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО.

