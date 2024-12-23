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16:43, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Стало известно о снижении трафика YouTube в России

Использование трафика YouTube в России снизилось с 40 до 8,9 процента
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Использование трафика видеохостинга YouTube в России снизилось до 8,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылками на данные компании Google.

Стало известно, что в 2024 году пиковое значение трафика YouTube в России составило 43,3 процента, таковым оно было в июле. С конца месяца значение постепенно снизилось до 8,9 процента — значения, актуального на утро 23 декабря.

По данным компании, за последние три месяца максимальное значение трафика составило 33,9 процента. Оно было достигнуто 1 сентября.

Ранее стало известно, что с 17 декабря наблюдалось устойчивое снижение трафика YouTube в России. Кроме того, россияне жаловались на проблемы с доступом к видеохостингу. Об этой проблеме 19 декабря сообщили 8,6 тысячи жителей российских регионов.

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