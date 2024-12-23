Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 23 декабря 2024Бывший СССР

Украина начала вести работу над способной долететь до Москвы ракетой

Economist: Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Украина работает над развитием ракетной промышленности на фоне возможных проблем с помощью со стороны западных стран в будущем. В частности, ведется разработка ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы, пишет The Economist.

«Двигатель "Трембиты" — это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя – черновой вариант. Под ней висит прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты», — отмечает издание.

В базовой комплектации ракета способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. При этом отмечается, что ведется разработка более мощной модели, способной долететь до Москвы. Серийное производство «Трембиты» планируют начать после проведения финальных полевых испытаний.

Ранее журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт заявил, что украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются миллиардные вливания и годы развития, чтобы приблизиться к российскому. Он допустил, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа поток военной помощи Украине извне может иссякнуть.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отозвали разрешение на религиозное многоженство

      Украина начала вести работу над способной долететь до Москвы ракетой

      Российский телеканал подверг цензуре фильм «Брат»

      В Израиле признали причастность к убийству главы политбюро ХАМАС

      Украинским военкомам пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана по мобилизации

      Президент Польши назвал выход из кризиса в Грузии

      Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника

      Загитова прокомментировала отказ в многомиллионном гранте на новое шоу

      Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

      Российский мэр заявил о взломе после фразы «я смачно покакал» в своем канале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше