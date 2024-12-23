Украина начала вести работу над способной долететь до Москвы ракетой

Economist: Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы

Украина работает над развитием ракетной промышленности на фоне возможных проблем с помощью со стороны западных стран в будущем. В частности, ведется разработка ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы, пишет The Economist.

«Двигатель "Трембиты" — это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя – черновой вариант. Под ней висит прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты», — отмечает издание.

В базовой комплектации ракета способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. При этом отмечается, что ведется разработка более мощной модели, способной долететь до Москвы. Серийное производство «Трембиты» планируют начать после проведения финальных полевых испытаний.

Ранее журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт заявил, что украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются миллиардные вливания и годы развития, чтобы приблизиться к российскому. Он допустил, что после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа поток военной помощи Украине извне может иссякнуть.