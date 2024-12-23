Умер глава «Российской партии пенсионеров» Владимир Бураков

Умер глава «Российской партии пенсионеров» Владимир Бураков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда политобъединения Владимира Ворожцова.

По словам заместителя главы движения, причиной смерти Буракова стала болезнь. «Увы, да», — подтвердил смерть главы «Партии пенсионеров» Ворожцов.

Бураков родился в 1954 году в Харькове. Окончил Московский авиационный технологический институт и Московскую высшую партийную школу. В 2005 году стал зампредом «Российской Партии Пенсионеров», в 2012 году — председателем Центрального совета партии.

У Буракова остались две дочери.