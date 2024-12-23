В ДНР предрекли скорое отступление ВСУ из Курахово

Пушилин: ВСУ скоро оставят северо-западную часть Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро оставят северо-западную часть города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Скорое отступление украинских военных предрек глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24»

По его словам, солдаты Российской армии продолжают выдавливать из города украинских военных, которые имеют возможность находиться лишь в северо-западной части Курахово. При этом глава ДНР подчеркнул, что в скором времени населенный пункт должен полностью перейти под контроль Вооруженных сил России.

«Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта. И уже только на северо-западе в Курахове противник еще имеет возможность находиться, но есть ощущение, что это ненадолго», — сказал он.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что российские войска практически выбили подразделения ВСУ из центра Курахово. Он также рассказал, что украинские военные расположились в северо-западной части города.

