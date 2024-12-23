69-я параллель
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08:48, 23 декабря 202469-я параллель

В России нашли пролежавшую под землей 500 веков уникальную тушу мамонтенка

В Якутии нашли уникальную тушу мамонтенка с геологическим возрастом 50 тысяч лет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В Верхоянском районе Якутии нашли уникальную тушу мамонтенка, геологический возраст которой специалисты оценили в 50 тысяч лет. Ее презентовали в Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), передает ТАСС.

Уникальную тушу нашли в Батагайском кратере. Как отметил заведующий лаборатрией Музея Мамонта Максим Чепрасов, сохранность туши мамонта — одна из лучших когда-либо найденных в мире. Мамонтенок оказался самкой, его высота в холке составила 120 сантиметров, а общий вес – около 180 килограмм. Ученые предполагают, что возраст мамонта был около года или чуть старше.

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Чтобы подтвердить, что мамонтенок 500 веков пролежал в земле, специалисты в 2025 году проведут перекрестное датирование. Ученые смогли предположить, что геологический возраст особи составляет 50 тысяч лет, с помощью радиоуглеродного анализа.

Местные жители в нужное время и в нужный час попали на Батагайку, увидели, что со стены этого провала примерно 40 метров от поверхности уже практически более чем наполовину вытаял мамонтенок. К сожалению, под своей тяжестью и под тяжестью грунта, который упал на него, он фрагментировался

Максим Чепрасов

По словам Чепрасова, передняя часть туши мамонтенка упала на дно провала, а задняя часть осталась в мерзлоте. Специалисты уже начали генетические исследования, полные комплексные изучения туши запланированы на весну 2025 года.

Во всем мире за все время было найдено шесть мамонтов, если не считать фрагментированных останков этих животных. Пять хорошо сохранившихся останков обнаружили в России, еще одного мамонта нашли в Канаде. Последним найденным в России мамонтом был мамонтенок Юка — его нашли в 2010 году на берегу моря Лаптевых в Усть-Янском улусе в Якутии. Примерный возраст находки — 40 тысяч лет. В хорошем состоянии оказались не только шкура и кости, но мышцы и некоторые внутренние органы.

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