В российском регионе осудили местного жителя за незаконное изготовление оружия

В Ростовской области осудили мужчину за незаконное изготовление оружия

В Ростовской области осудили мужчину за незаконное изготовление оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Он осужден по статьям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

По данным следствия, Павел Смирнов в марте 2023 года работал слесарем на заводе. Он приобрел через интернет-магазин охолощенный автомат АК-12, который переделал в боевой. В ноябре 2023 года во время доставки гуманитарной помощи военнослужащим России в ДНР Смирнов приобрел боевые патроны и беспрепятственно привез их в станицу Красноярскую Цимлянского района. В январе этого года осужденный в ходе бытового конфликта с местным жителем несколько раз выстрелил в дом и автомобиль последнего.

Суд приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком три года и штрафу 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин незаконно продавал огнестрельное оружие и был осужден на шесть лет.