Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

Лукашенко заявил, что белорусским «Майданом» командовали из Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, откуда командовали Майданом в республике в 2010 году. В этом он обвинил Киев, пишет БелТА.

«Спецслужбы наши фиксировали. (...) Знаете, откуда командовали нашим Майданом в десятом году? Из Киева», — заявил глава государства. Лукашенко также отметил, что во время выборов президента 2010 года недобросовестные кандидаты откровенно подкупали население.

Лукашенко набрал почти 80 процентов голосов на президентских выборах 2010 года. Однако оппозиция назвала это фальсификацией и призвала людей выйти на акцию протеста. Согласно разным данным, в ней приняли участие до 100 тысяч человек. Некоторые пытались взять Дом правительства штурмом. В результате были задержаны сотни людей.