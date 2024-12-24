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01:51, 24 декабря 2024Мир

Бывший президент США попал в больницу

NBC: экс-президент США Клинтон госпитализирован в связи с высокой температурой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Билл Клинтон, бывший президент США, был госпитализирован в больницу в связи с высокой температурой. Об этом сообщает NBC со ссылкой на помощника политика.

Он уточнил, что сейчас экс-глава государства проходит обследование в медучреждении в Вашингтоне. По словам помощника Клинтона, тот «находится в хорошем расположении духа».

Ранее президент Бразилии Лула да Силва перенес операцию по удалению субдуральной гематомы. Операция прошла без происшествий. В октябре лидер страны упал со скамьи в ванной и ударился затылком, из-за этого у него произошло внутричерепное кровоизлияние.

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