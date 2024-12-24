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11:31, 24 декабря 2024Экономика

Китай в 1,5 раза нарастил поставки фейерверков в Россию

РИА Новости: Китай осенью увеличил поставки фейерверков в Россию в 1,5 раза
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / ТАСС

Китай, на который приходится основная доля в импорте фейерверков в Россию, этой осенью увеличил поставки в страну в 1,5 раза (к аналогичному периоду прошлого года). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

В частности, в сентябре-ноябре страна импортировала в Россию фейерверки в общей сложности на 12,8 миллиона долларов. При этом осенью 2023 года сумма поставок была ниже — только 8,7 миллиона долларов.

Однако в целом за год объем поставок фейерверков из Китая в РФ снизился — до 23,2 миллиона долларов за одиннадцать месяцев (-11 процентов). Эксперты объясняют это отказом регионов от запуска салютов в различные праздники. Не запускать салюты некоторые города страны решили и в сам Новый год.

Ранее в России предложили ужесточить регулирование продаж пиротехники. С инициативой выступил депутат Госдумы Артем Кирьянов, который напомнил об учащении инцидентов с ее использованием в общественных учреждениях. Возможным выходом из ситуации может стать запрет на продажу фейерверков в праздничные дни, а также проведение рейдов, позволяющих проверить наличие лицензии у продавцов.

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