Школьник отдал лжесотруднику ФСБ два сейфа родителей с миллионами рублей

Мошенники убедили школьника из Москвы отдать два сейфа с деньгами и украшениями

Мошенники убедили 16-летнего школьника из Москвы отдать им два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами, в результате чего семья лишилась миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Утверждается, что несовершеннолетнему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он предупредил школьника о подозрительной активности на его аккаунте на «Госуслугах». Школьник поверил собеседнику, после чего с ним связался «сотрудник ФСБ». Тот спросил, имеются ли в доме деньги и, убедившись, что родители подростка хранят в сейфах гораздо больше 50 тысяч рублей, убедил его «задекларировать» их содержимое.

В итоге семья потеряла 4 миллиона рублей, 15 тысяч долларов, а также документы на недвижимость, люксовые часы и золотые украшения от брендов Rolex, Tiffany&Co, BVLGARI, Chopard и других.

Отмечается, что старшеклассник сам вынес сейфы из дома и вручил курьеру злоумышленников. В настоящее время их разыскивают.

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