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16:14, 24 декабря 2024Экономика

Наступление морозов в Новый год оценили

Вильфанд: в европейской части России не будет морозов на Новый год
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В европейской части России не ожидается сильных морозов на Новый год. О погоде 31 декабря россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

В последний день года прогнозируется небольшое понижение температуры, а 1 января — снег. Вильфанд добавил, что на юге страны до конца текущей недели будет сохраняться температура на два градуса выше нормы, а в европейской части — на 6-7 градусов выше средних показателей. Погода окажется аномально теплой и в Северо-Западном федеральном округе.

Москву в последние два дня декабря ожидает небольшое похолодание. «Ночные температуры будут колебаться от минус 2 до минус 4 градусов, а днем – от 0 до минус 2», — рассказал метеоролог. Он добавил, что значительных осадков в столице не предвидится. По его словам, Санкт-Петербург ожидает более теплая погода.

Ранее сейсмолог Анна Люсина предупредила, что в праздники в Москве могут пройти небольшие землетрясения.

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