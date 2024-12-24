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12:05, 24 декабря 2024Экономика

Названа претендующая на пенсию до конца года категория россиян

Депутат Чаплин: ожидающие выплат в праздники пенсионеры получат их 28 декабря
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пенсионеры, ожидающие выплат во время новогодних праздников в начале января, смогут получить средства уже 28 декабря 2024 года. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина.

Речь идет о россиянах, получение пенсии через банковские счета которых приходится на период новогодних каникул (пройдут в период с 1 по 8 января – Прим. ред.), уточнил Чаплин. Средства им будут перечислены досрочно, пояснил он.

Тоже самое коснется получателей детских пособий, среди которых — выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком, а также средства для малоимущих семей, уточнил депутат.

Ранее в России предложили закрепить в Трудовом кодексе норму о выплате 13-й зарплаты. Письмо с соответствующей идеей на имя премьер-министра России Михаила Мишустина направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Такой подход даст возможность увеличить мотивацию сотрудников, а также улучшить производительность труда в условиях нехватки кадров, считает он.

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