В Конгрессе США раскрыли самые нелепые траты властей

США потратили 419 тысяч долларов на изучение пристрастия крыс к кокаину

Министерство здравоохранения США выделило сотни тысяч долларов на изучение предрасположенности крыс к употреблению кокаина в различных условиях. Об этом рассказал сенатор-республиканец Рэнд Пол, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что данное исследование обошлось ведомству в 419,47 тысячи долларов, включив эти расходы в список самых нелепых трат властей страны за текущий год. В ходе эксперимента ученые пытались выяснить, будут ли крысы, помещенные в позитивную среду, менее склонны к употреблению кокаина, чем те, кто находился в негативной и изолированной среде.

Исследование показало, что грызуны в неблагоприятных условиях были более предрасположены к употреблению наркотика. При этом, подчеркнул Пол, это уже было известно по наблюдению за поведением людей в ходе эпидемии COVID-19 и локдаунов. «Действительно ли правительству нужно было тратить почти полмиллиона долларов, чтобы убедиться, что социальная изоляция и голод могут привести к росту потребления наркотиков?» — усомнился он.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) раскритиковал генералов за траты на «помятые» армии. Он отметил, что в течение 20 лет им выделяли миллиарды долларов на подготовку армий, которые «сминались как дешевый костюм».