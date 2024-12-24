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08:33, 24 декабря 2024Россия

В России проведут клинические испытания вакцины от рака

Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В России проведут первую фазу клинических испытаний вакцины от рака. В них примут участие 50 онкобольных, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, прием заявок на участие закрыт — всего их поступило свыше шести тысяч.

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена разъяснили, что комиссия приступила к отбору испытуемых. Предпочтение отдают онкобольным, которые уже проходили химиолучевую и прочие терапии, а также подвергались хирургическому вмешательству.

Первая стадия программы продолжится до конца 2025 года, разузнал Mash. За участниками испытаний будут постоянно наблюдать медики. Они подберут для всех правильную дозировку препарата.

На вторую фазу испытаний пообещали подобрать больше людей, чтобы отследить влияние онковакцины на разные виды рака. Предположительно, на заключительной стадии тестов препарат будут сочетать с другими методами лечения.

Разработчики допустили, что на тестирование вакцины потребуется не менее девяти лет.

Ранее сообщалось, что сало профилактирует развитие рака и замедляет старение.

ЖЗЛ
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