В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир

В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир, который находится в западной части страны. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек стали жертвами и еще 3 человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что власти региона пытаются выяснить, остались ли под завалами люди. Причины взрыва на данный момент выясняются.

Ранее взрыв произошел в Абакане на опытно-механическом заводе. Известно, что пострадали шесть человек, двое из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Четверых пострадавших госпитализировали. Взрыв, как сообщается, произошел при проведении сварочных работ.