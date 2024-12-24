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09:53, 24 декабря 2024Мир

В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе

В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock / Fotodom

В Турции прогремел взрыв на оборонном заводе в городе Балыкесир, который находится в западной части страны. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек стали жертвами и еще 3 человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатых веществ в районе Кареси», — отмечается в материале.

Дополнительно уточняется, что власти региона пытаются выяснить, остались ли под завалами люди. Причины взрыва на данный момент выясняются.

Ранее взрыв произошел в Абакане на опытно-механическом заводе. Известно, что пострадали шесть человек, двое из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Четверых пострадавших госпитализировали. Взрыв, как сообщается, произошел при проведении сварочных работ.

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