Зеленский пригласил в Киев президента одной африканской страны

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Пообщался с президентом Анголы. (...) Единство и поддержка Африки важны для восстановления мира», — написал Зеленский.
Он также заявил, что Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой. Среди направлений улучшения этих отношений Зеленский назвал сельское хозяйство, продовольственную безопасность и создание зерновых хабов.
По итогу разговора президент Украины пригласил Лоренсу в Киев. По словам Зеленского, лидер Анголы его принял.