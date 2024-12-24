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15:52, 24 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский пригласил в Киев президента одной африканской страны

Зеленский поговорил с президентом Анголы Лоренсу и пригласил его в Киев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Жоау Лоуренсу

Жоау Лоуренсу. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Анголы Жуау Лоренсу и пригласил его в Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Пообщался с президентом Анголы. (...) Единство и поддержка Африки важны для восстановления мира», — написал Зеленский.

Он также заявил, что Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой. Среди направлений улучшения этих отношений Зеленский назвал сельское хозяйство, продовольственную безопасность и создание зерновых хабов.

По итогу разговора президент Украины пригласил Лоренсу в Киев. По словам Зеленского, лидер Анголы его принял.

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