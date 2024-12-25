КГБ нашел в 1979 году улики о связи Амина с ЦРУ и НАТО

Ветеран «Вымпела» Попов: КГБ нашел в 1979 году улики о связи Амина с ЦРУ и НАТО

Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР после уничтожения главы Афганистана Хафизуллы Амина нашел в дворце в Кабуле документы, которые подтверждали его связь с ЦРУ США и странами НАТО. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ «Вымпел» Валерий Попов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Попова, власти России уже тогда имели достоверную информацию о том, что Амин проводит проамериканскую политику и что США намерены создать в Афганистане плацдарм для борьбы против СССР. Когда удалось взять дворец, там и обнаружилась масса фактов и документов, подтверждающих связь.

27 декабря 1979 года спецназ КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы, а также начали штурм дворца «Тадж-Бек», где укрывался Амин. В результате его ликвидировали.