Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:30, 25 декабря 2024Силовые структуры

КГБ нашел в 1979 году улики о связи Амина с ЦРУ и НАТО

Ветеран «Вымпела» Попов: КГБ нашел в 1979 году улики о связи Амина с ЦРУ и НАТО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bettmann / Globallookpress.com

Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР после уничтожения главы Афганистана Хафизуллы Амина нашел в дворце в Кабуле документы, которые подтверждали его связь с ЦРУ США и странами НАТО. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ «Вымпел» Валерий Попов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Попова, власти России уже тогда имели достоверную информацию о том, что Амин проводит проамериканскую политику и что США намерены создать в Афганистане плацдарм для борьбы против СССР. Когда удалось взять дворец, там и обнаружилась масса фактов и документов, подтверждающих связь.

27 декабря 1979 года спецназ КГБ и ГРУ СССР, а также десантники захватили важнейшие объекты афганской столицы, а также начали штурм дворца «Тадж-Бек», где укрывался Амин. В результате его ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В Госдуме прокомментировали авиакатастрофу в Казахстане фразой «второй малайзийский боинг»

      Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях против ВС России

      Россия почти утроила поставки в Китай одного вида продукции

      Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

      Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      Военблогеры увидели на фюзеляже летевшего в Чечню самолета признаки подрыва ЗРК

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше