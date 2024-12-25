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11:38, 25 декабря 2024Экономика

Россиянам назвали способ получения денег за неиспользованный отпуск

Юрист Остапенко заявил о способе получить компенсацию за неиспользованный отпуск
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сотрудник может получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, превышающие положенные 28 дней. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

При этом положенные человеку четыре недели можно лишь отгулять: получить за них денежную компенсацию не получится, предупредил Остапенко. Таким образом, деньги за неиспользованные дни возможно получить только в двух сценариях: при увольнении или при протяженности отпуска более 28 дней в год.

К примеру, если протяженность положенного отпуска равна 35 дням, работник может отдохнуть только четыре недели, а еще за неделю получить денежную компенсацию. Важно, чтобы на такой расклад были согласны две стороны — сам сотрудник и его работодатель.

При увольнении работнику полагается компенсация за все неиспользованные отпускные дни, заключил юрист. Причины расторжения трудового договора на ситуацию при этом не влияют.

Ранее россиянам дали советы о расчете отпускных в 2025 году. Январь, по словам экспертов, станет самым невыгодным месяцем для ухода в отпуск: там будет всего 17 рабочих дней. Также невыгодно брать отпуск в мае, июне и ноябре, а выгодно — в июле и октябре.

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