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13:46, 25 декабря 2024Экономика

В Кремле объяснили распоряжение Путина по поводу сделок с акциями «Роснефти»

Песков: цели указа Путина по акциям «Роснефти» не могут носить открытый характер
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Цели выхода распоряжения президента России Владимира Путина по акциям «Роснефти» по определенным причинам не могут носить открытый характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Как объяснили в Кремле, решение главы государства, разрешившего российской компании и ее «дочкам» совершать сделки с акциями, которые принадлежат лицам и организациям из недружественных стран, связаны с корпоративным развитием и были приняты «в атмосфере достаточно недружественного экономического окружения».

Так Песков ответил на вопрос, означает ли распоряжение Путина возможность продажи акций «Роснефти», принадлежащих британской BP.

Как напоминает «Коммерсантъ», BP Russian Investments Limited сейчас принадлежит 19,75 процента акций «Роснефти», еще 18,46 процента бумаг владеет катарская QH Oil Investments.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов уточнил, что выданное банку разрешение проводить сделки с собственными акциями, принадлежащими инвесторам из недружественных государств, не планируется использовать для выкупа ценных бумаг у таких нерезидентов. Он отметил, что распоряжение Путина по указанному вопросу потребовалось для проведения реорганизации кредитной организации.

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