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02:19, 25 декабря 2024Мир

В США рассказали о скандальном «наследии» Байдена

WSJ: Байден оставил после себя наследие в виде снижения умственных способностей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден оставит после себя «наследие» в виде снижения своих умственных способностей, весь масштаб которого американцам только предстоит осознать. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена», — указано в материале.

Отмечается, что сторонники Байдена активно вводили в заблуждение касательно его когнитивных способностей не только американскую общественность, но и самого президента. В частности, советники Байдена всячески скрывали его умственные нарушения, ограничивая его взаимодействие с законодателями и фильтруя информацию, поступавшую к президенту. «Когда партийная верность превратилась в жестокое обращение с пожилыми людьми?», — задался вопросом автор статьи.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии и участник Комитета по иностранным делам Майк Лоулер обвинил администрацию Байдена в обострении зарубежных конфликтов. «Эта администрация оставила мир в худшем положении, чем получила его в наследство», — подчеркнул политик.

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